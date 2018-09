Nigeria: le nouveau parc technologique de Lagos coûtera 119 millions $ et sera prêt dans 2 ans et demi

(Agence Ecofin) - Jimmy Onyemenam, le directeur général de Bridgeways Global Projects Limited, le concessionnaire chargé de la construction du nouveau parc technologique de Lagos, a révélé que la construction de cette infrastructure baptisée Kantagowa ICT Business Park, coûtera près de 43 milliards de nairas (119 886 583 dollars US) et durera deux ans et demi. S’exprimant le week-end dernier, au terme d’une réunion avec les représentants d'associations du Computer Village ; le marché d’accessoires TIC basé à Ikeja, dans le Sud-Ouest de Lagos ; Jimmy Onyemenam a expliqué que le parc qui devrait être situé le long de la voie express Lagos-Abeokuta pourrait devenir l'emplacement permanent de ce marché.

Le patron de Bridgeways Global Projects Limited, a indiqué que « ce que nous développons à Kantagowa élèvera le statut de Lagos en tant que site technologique mondial. Il va bien au-delà de la fourniture de biens immobiliers pour le développement d'un autre village informatique ». La société prévoit de gérer le parc technologique pour les 36 prochaines années, après quoi la gestion sera transférée au gouvernement fédéral.

L’argent pour la construction du parc proviendra d'un mélange de mécanismes de financement déjà en place, incluant l’emprunt, la participation au capital. « Bien sûr, il existe un très fort bassin de financement étranger, avec lequel nous travaillerons également.», a affirmé Jimmy Onyemenam.

Le parc de Kantagowa devrait être développé sur une parcelle de 15,7 hectares. Le directeur général de Bridgeways Global Projects Limited a souligné qu'« une fois achevé, il comprendra plus de 3 000 points de vente de tailles variées, un centre commercial, un hall d'exposition de 5 000 places, un complexe d'incubation TIC et d’assemblage, des entrepôts et bureaux ».