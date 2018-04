Le Gabon et le Congo seront officiellement interconnectés par fibre optique demain, 6 avril 2018

(Agence Ecofin) - C’est demain ! 6 avril 2018, que les Républiques du Gabon et du Congo officialiseront leur interconnexion par fibre optique. La cérémonie qui se tiendra en terre gabonaise, dans la ville de Bakoumba, région du Haut-Ogooué, frontalière du Congo, sera présidée par le ministre gabonais en charge de l’économie numérique, Alain Claude Bilie By Nze et son homologue congolais, Léon Juste Ibombo. Cette interconnexion marquera le succès du projet de dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (CAB) pour les deux pays.

Côté gabonais, ce sont 1100 km de fibre optique qui ont été déployés à travers le pays, jusqu’à la frontière, pour cette interconnexion avec le Congo. Ils représentent la phase 1 de la composante 4 du CAB Gabon. Les travaux réalisés par la China Communication Service International (CCSI), ont été cofinancés à hauteur de 33 millions de dollars US (17,6 milliards FCFA) par la Banque mondiale. Côté Congolais, ce sont plutôt 520 km de fibre optique qui ont été installés à travers le pays jusqu’à la frontière par Huawei. Ils représentent la composante 3 du CAB Congo. Les travaux, également cofinancés par la Banque mondiale, ont bénéficié d’une enveloppe de 15 millions de dollars US (8 milliards FCFA).

L’interconnexion par fibre optique du Gabon au Congo, dont les travaux avaient été lancés en 2015, marque un pas de plus vers le maillage total de la sous-région en connectivité Internet haut débit. Pour les deux pays, cette infrastructure télécoms va contribuer à la réduction du coût élevé des télécommunications/TIC, faciliter l’accès des populations au haut débit et améliorer le climat des affaires.

En février dernier, le comité mixte paritaire Gabon-Congo s’était réuni pour résoudre les questions relatives à la gouvernance technique, administrative et financière de cette coopération numérique. Il a statué, entre autres, sur les conventions d’interconnexion, les accords commerciaux et ceux dits de « peering ».

Muriel Edjo