Egypte: le gouvernement veut construire 40 000 nouveaux logements dans la nouvelle capitale administrative d'ici 2020

(Agence Ecofin) - L’Etat égyptien va construire 40 000 nouveaux logements dans sa nouvelle capitale administrative, d’ici 2020. C’est ce qu’a annoncé ce mardi Essam al-Gazzar, le ministre égyptien du Logement, dans un communiqué relayé par Egypt Independent.

D’après le responsable, le projet comprend la construction de plusieurs villas, parcs et tours. S’étendant sur plusieurs hectares, il vise à faire de la nouvelle capitale administrative du pays l’une des plus belles villes du continent et l’un de ses principaux pôles touristiques.

Ainsi, le parc central du nouvel ouvrage devrait pouvoir accueillir plus de 2 millions de visiteurs par année.

Lancée pour un montant de plus de 43 milliards d’euros, la future capitale administrative de l’Egypte vise à désengorger Le Caire, qui est actuellement la ville la plus peuplée d’Afrique.

Alors que le pays traverse une crise économique importante, le financement de ce projet a soulevé de nombreuses controverses.

Notons que près de 15 000 logements sont déjà en cours d’achèvement.



Moutiou Adjibi Nourou