Kenya : Cisco investit 69 millions de shillings dans un centre d’incubation à Nairobi

(Agence Ecofin) - La société américaine Cisco, spécialisée dans le matériel réseau, a inauguré son centre d’incubation d’une valeur de 69 millions de shillings kényans (675 298 USD) à Nairobi.

A travers cette installation baptisée « Cisco EDGE Incubation Centre », Cisco se donne comme ambition d’accélérer l’accès des micros, petites et moyennes entreprises au marché du secteur des technologies de l’information et de la communication.

Le centre logé à l’Université de Nairobi sera la plateforme à travers laquelle les PME-PMI pourront collaborer avec les experts de Cisco dans le monde entier.

Les professionnels de Cisco aideront les entreprises à développer leurs idées et concepts commerciaux dans un monde numérique. David Bunei, le directeur général de Cisco Afrique de l’Est et des îles de l’océan Indien, a précisé que le centre va permettre aux PME d’accélérer leur croissance grâce à des technologies d’accès, concurrentielles au niveau mondial.

Le centre abritera une trentaine de micros, petites et moyennes entreprises pour chaque session d’accompagnement. Elle mettra à leur disposition des installations professionnelles complètes, comprenant des espaces de travail connectés, des plateformes de visioconférence et de collaboration, ainsi que des salles de réunion et de formation.

Le « Cisco EDGE Incubation Centre » est le tout premier centre du genre que l’entreprise informatique ouvre en Afrique de l’Est. C’est par contre le second qu’elle ouvre sur le continent. L’année dernière, elle avait en effet ouvert un centre similaire en Afrique du Sud.