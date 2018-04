Madagascar abritera des antennes du réseau SKA, le plus grand radiotélescope du monde

(Agence Ecofin) - Madagascar abritera bientôt des antennes du réseau Square Kilometer Array (SKA), le plus grand radiotélescope du monde qui sera pleinement opérationnel vers 2020.

Lors d’une conférence organisée la semaine dernière en hommage au professeur Stephen Hawking, Charles Ratsifaritana, astrophysicien et président de l'association de promotion de la science à Madagascar, a déclaré que « tous les matériels pour la conception du télescope sont fins prêts (…) les équipes qui travaillent dans le cadre du projet ne devront pas mettre trop de temps pour la construction du centre ».

C’est à Arivonimamo, l'ancien aéroport international à proximité de la capitale Antananarivo, que seront installées les antennes du réseau SKA.

Ce site a été mis à disposition par la Société des télécommunications internationales de la République de Madagascar (STIMAD). Une fois achevé, le site de Madagascar sera connecté à celui de Karoo en Afrique du Sud qui accueille déjà le réseau de télescopes KAT-7, un ensemble de 64 antennes qui préfigurent le réseau SKA.

Le principe du SKA est de mettre en réseau, à travers le monde, des télescopes distants de plusieurs centaines voire milliers de kilomètres. Le SKA sera 50 fois plus sensibles que le plus grand des radiotélescopes actuels, le Very Large Array localisé aux Etats-Unis. Il permettra d’observer le signal radio de sources galactiques ou extragalactiques très faibles.

A l'horizon 2025, ce sont 3 000 antennes réparties dans 250 stations qui constitueront le réseau mondial.