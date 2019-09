Zimbabwe : la Potraz lance un appel d’offres pour la construction d’une centaine de tours télécoms

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (Potraz) a lancé un appel d’offres pour la construction de 100 stations de base, pour réseaux mobiles, ciblant des zones non desservies en réseau télécoms.

L’objectif est d’étendre la couverture télécoms dans le pays. Selon le régulateur, le projet sera financé par le Fonds de service universel (USF) et sera mené dans toutes les provinces à l’exception de celles métropolitaines de Harare et Bulawayo.

« Le projet devrait être mis en œuvre sous la forme d’un partenariat public-privé de type " Construire, transférer et exploiter ". L’infrastructure passive des stations de base est telle que celles-ci accueilleront les trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile existants et fourniront une capacité de réserve à d’autres opérateurs. Une demande de proposition officielle sera émise à la suite d'un examen des déclarations d'intérêt reçues. Les parties intéressées qui démontreront la capacité requise et répondront aux exigences de la Potraz seront invitées à soumettre des propositions de projet », a déclaré le régulateur.

D’après Hasha Myambo, le responsable du Fonds de service universel, chaque station de base coûterait entre 400 000 et 500 000 USD, selon l'emplacement de construction de l’infrastructure.

