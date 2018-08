Kenya: Telkom ouvre un data centre de 1,4 million $ à Nairobi

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, Telkom Kenya, joint-venture entre la société et l’Etat kényan, a ouvert un data centre d’une valeur de 150 millions de shillings kényans (1 493 854 dollars US) dans la capitale, Nairobi. L’investissement, qui est une composante du programme d’extension d’infrastructure réseau de la société de télécoms, viendra renforcer les capacités de ses services d’hébergement et de colocation.

Aldo Mareuse, le président-directeur général de Telkom Kenya, a expliqué que l’investissement permettra à l’entreprise de répondre plus efficacement à la demande croissante des entreprises kényanes et sous-régionales en services basés sur le cloud. Le data centre « offre à nos clients trois lignes de fibre optique redondantes (TEAMS, EASSy et LION2), garantissant le back-up et l'accès à la capacité internationale pour des services compétitifs », a-t-il ajouté. Le data centre est déployé sur une superficie de 1160 m², avec une capacité de charge informatique pouvant atteindre 4KW pour 30 serveurs. Mais il a été conçu pour supporter jusqu’à 52 serveurs.

Pour Joe Mucheru, le secrétaire de Cabinet au ministère des Technologies de l’information et de la communication, l'investissement réalisé par Telkom Kenya tombe à point nommé. Il contribuera à mieux sécuriser les données des acteurs du marché, en plein essor, au cours des cinq prochaines années.