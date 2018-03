Kenya : 217 millions $ pour la mise en place de projets d’approvisionnement en eau

(Agence Ecofin) - Le Kenya bénéficiera d’un financement de 22,29 milliards de shillings (plus de 217 millions $) pour mettre en place des projets d’eau et d’assainissement dans le pays.

Obtenu dans le cadre d’accords de prêts concessionnels et de subventions, conclus avec trois agences européennes, ce financement devrait, entre autres, servir à construire un nouveau barrage à Mombasa. Il devrait également permettre la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement en eau et la modernisation des réseaux d’approvisionnement déjà disponibles à Kisumu et dans d’autres villes de l’ouest du pays.

Ainsi, le gouvernement kényan bénéficiera de 17,3 milliards de shillings (plus de 167 millions $) de la part de l’Agence française de Développement (Afd). La Banque européenne d’Investissement (BEI) devrait financer les projets à hauteur de 4,3 milliards de shillings (39 millions $), tandis que l’Union européenne octroiera une subvention de plus de 600 millions de shillings (environ 6 millions $).

L’Afd devrait également octroyer près de 14 milliards de shillings (138 millions $), pour le renforcement de la capacité de production du barrage de Mwache, proche de Mombasa.

Rappelons que ces nouveaux financements arrivent dans un contexte de pénurie d’eau qui secoue le Kenya, depuis quelques mois, notamment dans les villes de Nairobi, Mombasa et Kisumu.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)