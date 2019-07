Liquid Telecom va déployer et exploiter le réseau national de fibre optique du Soudan du Sud

(Agence Ecofin) - Le Soudan du Sud va rejoindre le réseau panafricain de fibre optique de Liquid Telecom. Les travaux de déploiement de l’infrastructure télécoms à haut débit, financés par Liquid Telecom, ont démarré le 1er juillet 2019. C’est le fruit d’un accord entre le gouvernement du Soudan du Sud, représenté par son autorité de régulation des communications, et le fournisseur de connectivité par fibre optique qui sera également responsable de l’exploitation du réseau national.

Dans la première phase du réseau sud-soudanais de fibre optique, il est prévu l’installation de 300 km d’infrastructure partant de la frontière ougandaise à Juba. Plusieurs boucles métropolitaines seront également construites dans la capitale. La mise en service de cette première phase est prévue pour le dernier trimestre de 2019. Ensuite, le réseau sera étendu à d’autres villes au cours des phases suivantes, afin d’apporter l’accès à Internet à haut débit aux 13 millions d’habitants que compte le pays.

Salva Kiir Mayardit, le président du Soudan du Sud, estime que « la mise en place de cette infrastructure de fibre essentielle est une étape décisive dans la fourniture à la population du Soudan du Sud, au monde des affaires et au gouvernement et la société civile d'un accès abordable aux communications. En reliant le Soudan du Sud à l’Internet mondial, cet important développement d’infrastructures contribuera à améliorer la mobilité sociale, permettra la diversification économique et favorisera une croissance et un emploi productif reposant sur le secteur privé et inclusif ».