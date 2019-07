La Tunisie, avec l’appui de la Russie, veut lancer une constellation de 30 satellites dans l’espace d’ici 2023

(Agence Ecofin) - D’ici 2023, la Tunisie envisage de mettre en orbite une constellation de 30 satellites destinés aux télécommunications. Le pays sera soutenu dans ce vaste chantier par la Russie.

Un protocole de coopération spatiale a été signé à cet effet la semaine dernière à Skolkovo, à Moscou, entre les deux parties représentées respectivement par la société tunisienne TELNET Holding et ses homologues russes SPUTNIX et GK Launch Services.

La collaboration spatiale entre la Tunisie et la Russie a été initiée en avril dernier à travers la signature par Mohamed Frikha, le président-directeur général du groupe TELNET, et Alexander V Serkin, celui de GK Launch Services, d’un contrat de lancement d’ici 2020 du tout premier satellite de TELNET Holding baptisé « Challenge One ».

L’opérateur de lancements commerciaux GK Launch Services, effectuera cette lancée dans l’espace sur la fusée Soyuz-2.

D’après Mohamed Frikha, c’est à partir de ce contrat initial que TELNET, GK Launch Services et SPUTNIX, « vu le potentiel de ce que nous pouvons développer en commun », ont décidé de renforcer leur coopération spatiale.

La coopération entre TELNET, GK Launch Services et SPUTNIX, au-delà de la construction des satellites, intégrera non seulement la création de nouvelles technologies spatiales et de solutions de télécommunication qui répondront aux besoins du marché tunisien et mondial, mais posera également les bases du développement de l’industrie spatiale en Tunisie.

