Liquid Telecom confie à Nokia la modernisation de son réseau de fibre optique du Kenya

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité par fibre optique Liquid Telecom a fait confiance à l’équipementier télécoms finlandais Nokia, en lui confiant le chantier de modernisation de son réseau au Kenya.

Une fois achevé, le réseau amélioré soutiendra des connexions à haute capacité tout le long du tracé reliant l'océan Indien aux centres de données majeurs de Liquid Telecom au Kenya, en Ouganda et au Rwanda.

Grâce à cette mise à niveau de son réseau, Liquid Telecom deviendra le premier fournisseur de solutions de communication à se connecter via son propre réseau à presque tous les pays limitrophes du Kenya, tout en offrant une solution alternative de connexion à la fibre optique pour d'autres pays enclavés tels que l'Ethiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

« En nous associant à Nokia, nous avons été en mesure de nous adapter rapidement à la croissance rapide du secteur dans la région et à un meilleur accès à notre réseau à fibre optique haut débit et à nos services de cloud computing en Afrique de l’Est. Cela survient à un moment où de plus en plus d'opérateurs de téléphonie mobile envisagent d'augmenter la largeur de bande de leur dorsale à mesure qu'ils se préparent pour la 5G, ce qui génère une demande accrue de liaisons Internet haut débit de ville à ville », a déclaré Ben Roberts, le directeur technique de Liquid Telecom Kenya.