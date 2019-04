Mali: l’AGETIC va aider l’Agence de développement régional de Bamako à faire de la capitale une Smart City

(Agence Ecofin) - L’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC) va aider l’Agence de développement régional (ADR) de Bamako à faire de la capitale un Smart City.

Les deux parties ont convenu à cet effet de l’élaboration d’un plan d’action sur l’accompagnement de l’ADR dans la mise en œuvre des projets et programmes axés sur le numérique, la transition numérique de l’ADR, le diagnostic de ses besoins sur les questions de TIC, l’assistance technique et conseil pour l’acquisition de matériels informatiques, l’assistance technique et la formation du personnel sur les outils et enjeux de la transition numérique, le partage de base de données et d’informations relatives aux TIC.

Lors de la signature de la convention survenue la semaine dernière, il a aussi été convenu que l’AGETIC accompagnera l’ADR dans la vulgarisation des compétences transférées aux collectivités territoriales en matière de TIC et l’accompagnement de l’ADR-Bamako dans le cadre de son appui aux Collectivités territoriales du district de Bamako en matière de formation sur les TIC.



Le directeur général de l’AGETIC, Hamed Salif Camara (photo), a déclaré que la transformation de Bamako en ville intelligente devient nécessaire car les « citoyens ont besoin d’un certain nombre de services auxquels ils doivent avoir rapidement accès et à moindre coût. Chaque foyer doit pouvoir bénéficier de services de l’Etat et des administrations publiques, sans pour autant fournir de gros efforts. Ils doivent également pouvoir s’acquitter de leurs devoirs afin d’aider les administrations publiques à continuer à leur offrir de meilleurs services».

« Par cette convention, l’AGETIC va développer des applications qui vont permettre à l’ADR, à travers ses partenaires, les maires, de faire en sorte que la vie des citoyens soit simplifiée et qu’ils aient très rapidement accès à des services de qualité», a indiqué Cheick Oumar Maïga, le secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et de la Communication.

La transformation de Bamako en ville intelligente entre dans le cadre du réseau africain de villes intelligentes (ASToN) initié par l’Agence Française de développement (AFD). Douze villes africaines, parmi lesquelles la capitale malienne, ont été choisies à cet effet.