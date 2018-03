Afrique du Sud: la province de Limpopo confie à Altech Radio Holdings le déploiement d’un réseau haut débit

(Agence Ecofin) - Le gouvernement provincial de Limpopo, par l'intermédiaire de Limpopo Connexion, a confié à Altech Radio Holdings (ARH), filiale d'Altron, le contrat d’établissement d’un réseau Internet à haut débit abordable, sécurisé et d’accès ouvert dans toute la province. Dans sa première phase, d’une valeur de 585 millions de rands (49 023 000 dollars US), le contrat verra la connectivité data fournie aux ministères, aux municipalités, aux entreprises et aux ménages pendant un période de trois ans. Les autres phases porteront sur la construction d’un centre d’opération et de contrôle du réseau, et d’un centre de données.

Le déploiement du haut débit dans la région, par le gouvernement provincial du Limpopo, cadre avec les ambitions de la stratégie SA Connect dont l’objectif est de faire des TIC, un moteur de développement. « Le haut débit est un catalyseur économique, et le gouvernement sud-africain a identifié le besoin d'investir dans les technologies de l'information et de communication, y compris les infrastructures à large bande, pour soutenir la croissance économique, le développement et la cohésion sociale. Grâce à cela et à d'autres réseaux publics à large bande, les services publics, les produits d'information sur la santé et l'éducation deviendront accessibles à tous.», a déclaré Brett Nash, le directeur général d'ARH.

Le choix d’ARH pour ce contrat, découle du succès rencontré par l’entreprise dans le déploiement d’un réseau de fibre optique de 1 600 km à Gauteng. Il a permis de connecter plus de 400 bâtiments, 45 centres de santé communautaires, 20 cantons prioritaires et plusieurs centaines d'écoles. ARH a également remporté le contrat de déploiement d’un réseau haut débit dans la ville de Tshwane.