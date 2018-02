(Agence Ecofin) - La Lekki Port LFTZ Enterprise (LPLE) a lancé la construction du port en eau profonde situé dans la zone de libre-échange de Lekki dans l’Etat de Lagos pour un coût total de 1,5 milliard $.

Selon les informations relayées par le journal nigérian The Guardian, ce port est le fruit d’une coopération entre la LPLE, la société chinoise d’ingénierie portuaire (CHEC) et le groupe américain Louis Berger.

Les travaux entrepris, déboucheront sur la construction d’un port moderne s’étendant sur 90 hectares et d’une profondeur de plus de 16 mètres, soit l’un des plus profonds d’Afrique subsaharienne.

« Les responsabilités du CHEC comprennent la conception globale du port de Lekki, la construction de l'infrastructure marine et terrestre pour les terminaux et les services publics, et le dragage du chenal d'accès et du bassin portuaire. Louis Berger est responsable de la gestion des contrats, des revues de conceptions et de la supervision des travaux de construction », a expliqué Steven Heukelom, directeur général de la LPLE.

L’infrastructure devrait permettre de booster le volume de fret transitant par l’Etat de Lagos qui dispose déjà de deux ports principaux que sont Apapa et Tincan.