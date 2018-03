Togo: LINAGORA et Comtel Technologies installeront la solution de messagerie professionnelle de l’administration publique

(Agence Ecofin) - Au terme d’un appel d’offres, le gouvernement de la République du Togo a retenu la société LINAGORA pour l’installation et la mise en service de la solution de messagerie professionnelle de l’administration publique. La société Comtel Technologies fournira le matériel correspondant aux serveurs et aux outils de virtualisation. Le gouvernement du Togo a décidé de développer ce système de messagerie professionnelle dans le cadre du processus de modernisation et de réforme de l’administration publique dont l’objectif global est l’amélioration de la qualité du service offert aux citoyens.

Doter l’administration publique de sa propre messagerie professionnelle, le gouvernement l’a décidé après les résultats mitigés des tests effectués par le ministère des postes et de l’économie numérique avec les comptes de messagerie électroniques créés sur la plateforme de Google Suite, utilisant les services de messagerie Gmail et d’autres services collaboratifs. Les comptes créés pour les ministres, les conseillers, les secrétaires particuliers et le corps diplomatique, en plus de coûter assez chers à l’Etat à cause de frais supplémentaires tels que le support et l’assistance à la conduite au changement ; étaient hébergés sur des serveurs externalisés (cloud) ne garantissant pas leur confidentialité.

Avec sa propre solution de messagerie, le gouvernement togolais est certain de garantir à son administration publique, des clauses techniques répondant aux normes internationales et standards en la matière. Il est prévu la création de comptes par palier en fonction des nécessités de chaque département ministériel et institutionnel. Ainsi au démarrage, vingt mille (20 000) comptes seront créés.