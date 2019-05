Buy vs Build: pour ITD l’achat l’emporte dès lors que le fournisseur sait s’adapter aux besoins du client

(ITD) - Pour la société spécialisée dans la conception de solutions numériques dédiées au secteur des télécommunications, l’acquisition d’un logiciel du marché est plus avantageuse que le développement d’une solution interne. Cette option libère le client de préoccupations superflues, lui permettant ainsi de se consacrer pleinement à son cœur de métier.

Pendant longtemps, de nombreuses entreprises technologiques se sont affrontées sur l’opportunité pour une société de développer son propre logiciel ou alors acquérir une solution du marché. Les défenseurs du « Build » ont toujours soutenu que seule une solution développée en interne répondrait précisément aux besoins spécifiques de l’entreprise et représenterait également moins de dépense sur le long terme. Mais pour IT-Development (ITD), farouche partisan du « Buy », les arguments opposés ne tiennent pas long feu lorsque les logiciels du marché sont adaptés au secteur d’activité des entreprises, s’ajustent à leurs besoins, à l’instar de sa solution de gestion technique de tours télécoms ClickOnSite. Bien qu’aucune des deux options ne soit parfaite, ITD estime tout de même que les solutions du marché sont plus appropriées au regard des avantages qu’elles offrent en termes de disponibilité, de coûts et d’évolutivité.

Disponibilité

Lorsque des entreprises identifient leurs besoins et veulent y répondre immédiatement, la disponibilité des solutions de marché s’avère être un atout imparable. C’est par exemple le cas de ClickOnSite. Mais ITD est allé bien plus loin que la plupart des autres développeurs en rendant son logiciel plus facile à installer. Peu codé- développé en «low code», c’est-à-dire qu’il est configuré davantage dans ses paramètres plutôt que personnalisé- il est plus flexible afin d’être installé dans l’architecture informatique des clients et opérationnel le plus rapidement possible. Après la signature d'un accord de non-divulgation, ITD initie une enquête sur l’architecture informatique du client afin de lever toute possibilité d’incompatibilité, puis lui propose une cartographie de son environnement informatique incluant ClickOnSite. Comparé à un logiciel développé en interne- dont la conception et l’installation nécessitent plusieurs mois de travail durant lesquels l’entreprise développeuse peine à faire face à ses besoins- des solutions du marché telles que ClickOnSite s’avèrent plus efficaces.

Coût

L’option du « Buy » peut sembler coûteuse de prime abord car cela représente un certain investissement en frais d’installation, de licence et même de maintenance. Mais, ce choix s’avère plus économique sur le long terme car développer son propre logiciel en interne requière un énorme investissement humain et financier. Seulement pour la conception et l’implémentation des solutions internes, il faudra recruter du personnel possédant des compétences spécifiques ou mobiliser des ressources humaines propres sur une assez longue période. De plus, pour une entreprise qui développe sa solution uniquement pour améliorer son rendement, sans intentions de la commercialiser et en tirer des revenus, ce coût de développement devrait s’alourdir avec le temps, au fur et à mesure que les besoins de l’entreprise évolueront et qu’il faudra adapter la solution aux nouveaux défis.

Evolutivité

Avec une solution du marché, le client ne rencontrera que très peu, sinon jamais, un décalage entre le service utilisé et ses besoins en évolution constante. Le fournisseur du service, tout du moins pour les vrais professionnels, fournira toujours un soutien aux clients tout au long de l’usage à travers des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités du produit.

Au regard des différents atouts qu’offre le « Buy » par rapport au « Build », ITD demeure convaincu que les solutions du marché représentent le meilleur choix pour des entreprises qui veulent se libérer de préoccupations superflues pour se consacrer pleinement à leur cœur de métier.