IBM a introduit son programme informatique Quantum dans 16 universités d’Afrique

(Agence Ecofin) - La société américaine International Business Machines (IBM), spécialisée dans la fourniture de matériel informatique, de logiciels et de services informatiques, a lancé son programme informatique Quantum, dans seize universités africaines réparties dans neuf pays. L’opération est le fruit d’un partenariat avec l’université sud-africaine de Wits qui gérera l’accès des quinze autres universités - basées en Ethiopie, au Kenya, au Nigeria, au Ghana, au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie et en Ouganda - au programme.

Egalement connu sous le nom d’IBM Q, le programme informatique Quantum d’IBM est basé sur son ordinateur quantique (supercalculateur, Ndlr) présenté lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, tenu du 8 au 11 janvier 2019.

« Les systèmes Q sont conçus pour traiter un jour les problèmes […] considérés comme trop complexes et exponentiels pour être traités par les systèmes classiques […] Ce ne sont pas des 1 et 0 habituels. Il s’agit de la superposition d’états pour créer un qubit […] à cause de cela, et du fait de ses nombreux états différents, la quantité d’opérations informatiques que vous pouvez effectuer devient exponentielle », a déclaré Solomon Assefa, le vice-président d’IBM Research Africa.

L'IBM Q, basé au centre de recherche Yorktown Heights d’IBM, à New York, sera accessible aux universités africaines via le cloud. Selon Solomon Assefa, ce supercalculateur les aidera dans la recherche dans divers secteurs, à l’instar des finances, des mines, de la gestion des ressources naturelles, etc.