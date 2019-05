Algérie: L’Arcep et l’AGCE peinent à trouver le bon prestataire pour la mise en place des autorités de certification électronique

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep) d’Algérie et l’Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE) ont annoncé l’infructuosité de l’appel d’offres national et international ouvert le 19 mars dernier pour la mise en place des autorités de certification électronique nationale, gouvernementale et économique, à travers le suivi de la réalisation du schéma national de certification électronique. D’après le régulateur télécoms et son partenaire, l’échec de l’opération découle de la non éligibilité et non-conformité des soumissionnaires.

C’est la seconde fois que cet appel d’offres est ouvert par l’Arcep et AGCE et se solde par un échec. Le tout premier appel d’offres a été ouvert le 9 mars 2019 mais aucun soumissionnaire n’a trouvé grâce aux yeux de l’Arcep et de l’AGCE. Il n’est pas exclu un troisième essai. Pour l’instant aucun nouvel appel d’offres n’a été ouvert.

La mise sur pied d’autorités de certification électronique par l’Arcep et l’AGCE, a pour objectif la sécurisation des échanges d’information sur Internet à travers la confidentialité, l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation. C’est la pierre angulaire du projet e-gouvernement.

La certification électronique qui se traduit par une suite chiffrée sécurisant un document officiel sous forme électronique, émise par l’autorité de certification, a pour fonction d’authentifier l’identité du signataire du document.