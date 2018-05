Kenya : Microsoft ouvre son tout premier centre africain de tests logiciels et d’assurance qualité à Nairobi

(Agence Ecofin) - Microsoft, en partenariat avec la société Techno Brain Limited, a ouvert le tout premier Centre africain de tests logiciels et d’assurance qualité au Kenya. L’infrastructure externalisée de la société américaine, quatrième du genre au monde après celles de l’Inde, de la Chine et de la Pologne, est basée à Nairobi. Elle a officiellement été inaugurée le 2 mai 2018. Elle permettra à Microsoft de s’assurer localement de la qualité de ses nouveaux produits et autres applications avant de les rendre disponibles aux marchés africains.

Le centre qui a été bâti par une équipe d’ingénieurs de Windows Development Group (WDG) venue des Etat-Unis, en collaboration avec des ingénieurs kényans de Techno Brain Limited, devrait contribuer à la création de 1 000 emplois d’ici une année. Au-delà de cette création d’emplois, le vice-président kényan, William Ruto, a souligné que le choix du pays pour abriter cette structure, traduit une reconnaissance internationale des compétences kényanes en matière de technologies de l’information et de la communication.

Bambo Sofola, le directeur du génie logiciel chez Microsoft, a déclaré que ce « centre de test contribuera à faire du Kenya, un hub régional de premier plan en matière de technologies émergentes et d'innovation (…) le Kenya est présenté comme l’ultime futur centre technologique de l’Afrique. Microsoft est là pour soutenir et permettre au Kenya d'exceller et d'atteindre cet objectif ». D’après lui, le centre de tests logiciels et d’assurance qualité, intègre un aspect de la formation et partage de connaissances avec les Kényans.