Le sud-africain Nedbank a investi 248 millions $ sur la digitalisation de ses services rien qu'au premier semestre 2019

(Agence Ecofin) - Au terme du premier semestre 2019, le groupe bancaire sud-africain Nedbank avait déjà investi 3,5 milliards de rands (248 millions $) sur les technologies de l'information, apprend-on d'une analyse de Moody's, dont l'Agence Ecofin a eu une copie. Ce montant représente environ 22,4% des dépenses d'exploitation sur la période, soit à peu près le même niveau que ses concurrentes en Afrique du Sud, notamment Absa Group, FirstRand Bank et Standard Bank.

Les experts de l'agence de notation américaine estiment que les banques traditionnelles comme Nedbank ont très rapidement pris conscience de la menace que représentent les nouveaux entrants. Elles se sont ainsi lancées dans une stratégie de transformation digitale en développant des solutions qui permettent aux clients d'ouvrir un compte bancaire, d'effectuer des paiements et de demander des prêts sur des plateformes numériques.

En effet, l'univers bancaire sud-africain a connu l'arrivée de trois principales banques entièrement digitales. Ce sont Tymebank, Discovery Bank et Bank Zero. Il faut y ajouter la volonté du groupe de télécommunications MTN de relancer son service de Mobile Money en Afrique du Sud, avec en ligne de mire concurrencer aussi bien les banques digitales que celles plus classiques, dans le segment des services de paiement.

Chez Nedbank, la stratégie semble avoir été bien mûrie et commence à porter des fruits. L'option digitale est allée de pair avec une réduction du nombre d'agences physiques passant de 764 fin 2018 à seulement 489 fin septembre 2019.

On peut ainsi noter une amélioration du poids des dépenses sur le produit d'exploitation bancaire qui, fin juin 2018, était de 58,9% contre 60,3% à la même période en 2019. Enfin, les services digitaux ont généré 21% des revenus du groupe bancaire contre 3% seulement fin juin 2018.

Mais il faut dire que l'option du digital entraîne les banques classiques dans une nouvelle spirale des dépenses nouvelles. En effet, une part importante de ces dépenses est orientée vers la maintenance des systèmes.

Le défi majeur avec la digitalisation est qu'elle va de pair avec les risques cybernétiques et de violation sur les données personnelles. Moody's pense d'ailleurs que partout dans le monde, les entreprises financières ou non feront de plus en plus face aux problèmes de cybersécurité, à mesure qu'elles optent pour des services plus informatisés.

Idriss Linge