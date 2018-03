Nigeria : le fournisseur de services de paiement PaySend s’associe au nigérian Access Bank pour étendre ses activités en Afrique

(Agence Ecofin) - PaySend, un fournisseur de services de paiements internationaux présents dans une soixantaine de pays à travers le monde a conclu un partenariat avec le groupe financier nigérian Access Bank. A travers cet accord, PaySend espère renforcer sa présence sur le continent.

« Nous sommes ravis de nous étendre au Nigeria et de travailler avec Access Bank. Avoir atteint plus de 60 pays en si peu de temps est excellent et nous espérons un partenariat long et fructueux. Le Nigeria est l'un de nos premiers partenaires africains et nous voyons définitivement un grand potentiel dans la région », a déclaré Ronald Millar, PDG de PaySend.

Le groupa bancaire nigérian a fait savoir que ce partenariat permettra à ses clients de bénéficier des services de PaySend. « Nous considérons ce partenariat comme essentiel car il permettra de connecter nos clients au réseau de PaySend qui prend de l’ampleur dans le monde », a affirmé Victor Etuokwu DG D'access Bank

Chamberline Moko