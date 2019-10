La Camerounaise Corine Mbiaketcha Nana, ancienne d’Oracle, nommée au poste de DG de Visa pour l’Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le 5 novembre 2019, la Camerounaise Corine Mbiaketcha Nana prendra officiellement ses fonctions de vice-présidente et directrice générale (DG) de la firme de monétique Visa pour l’Afrique de l’Est. A ce titre, elle sera chargée des opérations de Visa au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, à Maurice et en Ethiopie.

Corine Mbiaketcha Nana a été débauchée d’Oracle, mastodonte des logiciels, où cette Camerounaise occupait le poste de directrice générale en charge des questions de technologie.

« La promesse de Visa est d’offrir les avantages des paiements électroniques à tout le monde. […] C’est un défi plus passionnant tant en Afrique de l’Est que dans la région au sens large, où nous avons une merveilleuse opportunité de combiner technologie et partenariats avec un large éventail de personnes, pour impulser un changement véritablement transformationnel dans la manière dont l’économie évolue. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe Visa et j'ai hâte de rencontrer et d'interagir avec nos intervenants et nos partenaires », déclare la nouvelle promue.

« Corine est un leader reconnu et passionné du secteur des technologies de la région, ayant dirigé les activités d’Oracle en Afrique de l’Est. Elle est une dirigeante visionnaire, passionnée par l’utilisation de la technologie pour renforcer le développement économique de l’Afrique. Cette expertise sera essentielle à la stratégie de Visa en Afrique subsaharienne », indique Aida Diarra, première vice-présidente, responsable pays du groupe Visa pour l’Afrique subsaharienne.

Et cette responsable de Visa de poursuivre : « Corine rejoint Visa au moment opportun pour aider l'Afrique de l'Est à utiliser des formes de paiement numériques plus fiables, sécurisées et plus innovantes, ainsi que pour susciter l'engagement de partenaires non traditionnels dans le secteur de la fintech ».

BRM