La start-up kenyane BitPesa annonce une expansion en Afrique de l'ouest, avec le lancement de ses activités au Ghana

(Agence Ecofin) - La plateforme kényane de paiement en ligne BitPesa a annoncé l’extension de ses activités en Afrique de l’Ouest, plus précisément au Ghana. « Le Ghana était un choix naturel pour l'expansion », a indiqué un responsable de la compagnie.

Avec l’extension de ses activités au Ghana, BitPesa entend proposer des services de paiements à moindre coût. « Nous sommes très enthousiastes de proposer nos services au Ghana. Nous entendons aider les Ghanéens à effectuer des paiements mondiaux en utilisant la monnaie locale », a déclaré Elizabeth Rossiello, PDG de BitPesa.

BitPesa a été lancé à Nairobi en 2013. L’originalité de son service tient de ce que ses clients ghanéens pourront aussi, via sa plateforme, effectuer des paiements via le Nigéria, l’Afrique du Sud ou l’Ouganda, qui sont des partenaires commerciaux non négligeables du Ghana.

Chamberline Moko