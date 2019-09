Ghana : nouveau ralentissement de la croissance des transactions financières via la téléphonie mobile en 2018

(Agence Ecofin) - En 2018, 1,45 milliard de transactions financières ont été réalisées au Ghana via la téléphonie mobile, apprend-on d'un rapport de la banque centrale du pays publié très récemment. Cette performance est en hausse de 48,18% par rapport à celle de 2017, peut-on apprendre de la comparaison des chiffres. En plus de cela, ce volume des transactions est 6,4 fois supérieur à celui de 2015.

Si ce schéma présente une progression maintenue de l'activité du Mobile Money dans cette économie de la zone Cedeao, on ne peut s'empêcher de relever que la croissance du volume des transactions semble s'essouffler progressivement. En 2016, la hausse des volumes était de 107% avant de chuter déjà, à 78,4% au terme de l'année 2017.

On peut aussi noter un ralentissement de la croissance pour ce qui est de la valeur des transactions. Les 223,2 milliards de cedis ghanéens échangés via le Mobile Money en 2018, représentent certes six fois le montant de 2015 (35,4 milliards de cedis), mais la croissance de cette valeur est partie de 121,5% en 2016, avant de redescendre à 98,5% à fin 2017 et à 43,2% au cours de l'année 2018.

Trois opérateurs de téléphonie (MTN, Vodafone et Airtel-Tigo) se partagent ce marché lucratif du Mobile Money au Ghana. MTN en partenariat avec AFB Ghana a poussé l'innovation en 2018, en permettant à des clients dont le nombre a atteint 1 million, de pouvoir obtenir des microcrédits via le téléphone mobile. Aussi, la banque centrale a-t-elle poursuivi avec la modernisation de ce secteur, en lançant la phase d'application de l'interconnexion des plateformes de paiements bancaires et mobile money.

Le Mobile Money est présenté comme un futur relais de croissance pour les opérateurs de mobile en Afrique, qui doivent faire face à une baisse des revenus des appels. Le secteur tire son avantage en termes de marché, du fait que les téléphones sont devenus le moyen le plus rapide de connecter des Africains vivants dans les zones reculées à des plateformes et autres moyens de paiement.

Idriss Linge