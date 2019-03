cergi-sa-au-service-des-banques-de-l-uemoa-pour-la-mise-en-conformite-vis-a-vis-de-la-bceao

(CERGI SA) - Plus d’un an après l’entrée en vigueur des réformes règlementaires Bale2/3 de la BCEAO, plusieurs banques éprouvent toujours des difficultés à se mettre en conformité avec la tutelle. Cela se comprend.

La mise en œuvre de cette réforme historique a été un quadruple défi :

Défi Opérationnel

Défi Technique

Défi Financier

Défi Managérial.

Pour répondre à toutes ces grandes préoccupations, CERGI.SA, 1er Editeur Africain de Logiciels de Gestion Bancaire a mis au point des logiciels qui traitent extraordinairement bien l’ensemble des instructions de la BCEAO :

PCB Révisé ;

Reportings Comptables ;

Reportings Prudentiels ;

Gestion des Créances Douteuses et Litigieuses(CDL) ;

Coûts marginaux.

Fort de la confiance d’une trentaine de banques et établissements financiers, CERGI.SA vient à la rencontre de la communauté financière ouest africaine assujettie à cette nouvelle réglementation, à travers des séminaires et formations : Abidjan, Lomé, Cotonou, Ouagadougou, Bamako, Niamey, Dakar et Bissau.

Par ailleurs, CERGI.SA offre des tests gratuits en ligne ainsi que des formations et assistances internes à toutes les institutions qui le désirent.

