L'opérateur de téléphonie Safaricom impose son leadership dans la digitalisation des paiements via le mobile au Kenya

(Agence Ecofin) - Safaricom l'entreprise leader des services de téléphonie mobile au Kenya, continue de renforcer son statut de pièce incontournable dans le système local de digitalisation des paiements via le mobile. Sa plateforme de paiement désormais célèbre M-Pesa offre de multiples possibilités de services.

Dans ces conditions, de nombreuses banques commerciales opérant au Kenya n'ont pas eu d'autres choix que de signer un partenariat avec le groupe, selon un rapport publié par la firme américaine d’analyse et de notation Moody's.



Malgré cette grande percée en matière d'inclusion financière, il est peu probable que Safaricom prenne une licence bancaire à l'usage exclusif de son service M-Pesa. En cause, une régulation prudentielle très contraignante au Kenya, qui en plus de décourager la création de banques, impose plutôt une consolidation.

Le groupe devient donc solide dans le paiement mobile, mais a aussi besoin des banques tout au moins pour la création de la monnaie.

Perçu au départ comme un défi, les banques ont tôt fait de voir le côté positif des choses avec le dynamisme du M-Pesa. Déjà le service ne ciblait pas des personnes déjà bancarisées, mais celles qui n'avaient aucun compte bancaire.

Safaricom prévoit aussi de mettre en place son propre système de paiement ; mais même là aucune concurrence directe avec les banques, car les utilisateurs ici seront des personnes qui ont des comptes de paiement mobile, et pas forcément bancaires.

Au-delà de vouloir jouer des coudes sur le marché du paiement au Kenya, ce que Safaricom souhaite avant tout, c'est maintenir le paiement mobile, comme une source alternative de revenus solide.

Avec un nombre total de 20,5 millions d'utilisateurs actifs, en 2018, le M-Pesa lui a généré 63 milliards de Shillings kenyans (623 millions $) de revenu au cours de la période.

L'écart avec les revenus du service des appels mobiles qui était de 58 milliards de shillings en 2014 a été réduit à 23,7 milliards pour le compte de l'exercice 2018.

Pour ce qui est des banques, Moody's estime que ce mariage avec Safaricom est une chose positive, car l'opérateur permet aux banques de s'ouvrir à de nouvelles opportunités de transmission de leurs offres sur le marché

Idriss Linge