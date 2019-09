Sénégal : Eiffage lance Sekoya Afrique, une plateforme dédiée aux solutions bas carbone

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, le spécialiste du BTP, Eiffage, a annoncé le lancement d’une plateforme dédiée au carbone et au climat. Dénommée Sekoya Afrique, l’initiative a pour objectif d’accompagner la transition énergétique du continent, selon Missira Keita, la directrice en charge de la responsabilité sociale de la compagnie.

La plateforme permettra selon ses porteurs de faciliter la mise en place d’un secteur industriel bas carbone et adapté aux enjeux du continent en termes de climat. « Le but est de faciliter l’identification des solutions nouvelles comme existantes et de favoriser l’interaction entre tous les acteurs », a affirmé Mme Keita.

Eiffage a d’ailleurs, selon la responsable, annoncé des dispositifs de financement d’innovations internes pour accélérer la mise en place de solutions bas carbone en amont. Le lancement de Sekoya Afrique permettra une application à grande échelle des solutions trouvées tout en saisissant les opportunités d’innovation disponibles.

« Eiffage entend être exemplaire sur ses propres émissions, mais entend également accompagner ses clients dans leur propre démarche de réduction de leur empreinte carbone, en développant des solutions alternatives et en déployant au maximum ces solutions dans ses offres », a conclu la responsable.

Gladys Johnson Akinocho