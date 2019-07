Huawei confirme sa progression par des résultats en hausse au premier semestre 2019

(HUAWEI) - Au premier semestre de 2019, le chiffre d'affaires de Huawei s’élevait à 401,3 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,2% par rapport à l’année précédente et une marge bénéficiaire nette de 8,7%.[1]

En effet, ce chiffre d'affaires des activités auprès des opérateurs a atteint 146,5 milliards de yuans. La production et la livraison des produits de réseau sans fil, la transmission optique, la communication de données et l'informatique restent stables. À l’heure actuelle, Huawei a obtenu 50 contrats commerciaux 5G et expédié un total de 150,000 stations de base.

Le chiffre d’affaires des activités auprès des entreprises a atteint 31,6 milliards de yuans. Huawei continue de renforcer les technologies et solutions TIC telles que le cloud, l'IA, les campus d'entreprise, les centres de données, l'internet des objets et l'informatique intelligente, et continue de gagner la confiance des clients dans les secteurs publics, les services publics, la finance, les transports, l'énergie et l'automobile.

Le revenu des activités grand public s’est élevé à 220,8 milliards de yuans. L’envoi de smartphones (y compris la marque Honor) a atteint 118 millions d'unités, soit une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Les livraisons de tablettes, de PC et de dispositifs portables ont également enregistré une croissance saine et rapide. La construction de l’écosystème intelligent a commencé à prendre forme. L'écosystème de cloud de terminaux Huawei bénéficie de ses 800,000 développeurs enregistrés, réunissant 500 millions d'utilisateurs dans le monde entier.

M. Liang Hua a déclaré : « Avant le mois de mai, Huawei a connu une forte progression. Après avoir été placé sur la liste des entités par les États-Unis, Huawei continuait d’enregistrer une croissance grâce au manque d’activité du marché. Le groupe reste confrontée à des difficultés très importantes qui pourraient ralentir temporairement notre rythme de progression. Cependant, nous ne changerons pas d'orientation. Nous sommes confiants et nous continuerons d’investir dans nos différents projets. Nous avons toujours pour ambition d’investir 120 milliards de yuans dans la Recherche et le Développement pour l’année 2019. Je suis convaincu que Huawei entrera dans un nouveau cycle de développement après avoir surmonté les difficultés actuelles. »

[1] : La divulgation des données financières est réalisée selon les normes IFRS. Les données n'ont pas été auditées. Taux de change fin juin 2019 : 1 USD = 6,8785 RMB (selon le taux de change du marché de la fin du mois juin émis par des organismes professionnels externes)