Kenya : la Commission de la viande investira 5 millions $ pour moderniser son usine de production

(Agence Ecofin) - La Commission de la viande du Kenya (KMC) injectera 500 millions de shillings (5 millions $), afin de mettre à niveau son usine de production basée dans la ville d’Athi River, rapporte Businessdailyafrica.

Cet investissement permettra à la compagnie étatique de remplacer ses vieilles machines par de nouvelles modernes grâce à l’appui de l’entreprise turque, Sanet Meat Industries.

Les autorités s’attendent à un accroissement de l’efficacité des opérations d’abattage et de traitement de la viande de l’usine de 28% à 80%, ainsi qu’à une réduction des pertes de cuir et peaux à 5% contre 40% actuellement.

Pour rappel, la KMC possède une capacité d’abattage de 1 000 animaux par jour et exporte environ 500 tonnes de viande fraîche et congelée vers le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle emploie 320 personnes.

Espoir Olodo