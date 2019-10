Telecom Egypt et Huawei Égypte ont présenté leurs applications 5G lors de la Conférence mondiale des radiocommunications

(HUAWEI) - Telecom Egypt, premier opérateur de télécommunications entièrement intégré en Égypte, et Huawei Égypte ont fait la démonstration d'une application 5G à l'aide d'une caméra 5G 360 et une application VR (réalité virtuelle) avancée à l'occasion de la World RadioCommunication Conference 2019 qui se tient du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Sharm El Sheikh en Égypte.

Cette conférence qui a lieu tous les trois à quatre ans, a permis aux deux groupes de présenter leurs innovations. En effet, la caméra haute résolution de 360 degrés est en mesure de transmettre des images de réalité virtuelle proposant une expérience immersive qui consiste à faire rentrer le spectateur dans un environnement numérique.

Des antennes Huawei 5G et des fibres optiques ont été utilisées pour transmettre les flux vidéo des caméras en temps réel vers les casques de réalité virtuelle. La démonstration a été réalisée sur porteuse 3,5 GHz avec un spectre de 100 MHz. Un débit de téléchargement de 3 Gbps pouvait être atteint sur une seule cellule avec plusieurs utilisateurs et une vitesse de téléchargement de 1,5 Gbps et une vitesse de téléchargement de 200 Mbps a été atteinte grâce à un débit d'un seul appareil.

La manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie égyptienne TIC 2030, qui a pour objectif d'atteindre le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie des Égyptiens. Le déploiement de la technologie 5G bouleversera plusieurs secteurs d’activité, dont le secteur touristique, et contribuera à améliorer la sécurité afin de répondre à l’évolution des besoins du pays.

Adel Hamed, Directeur Général & CEO de Telecom Egypt, a déclaré : « Cette démonstration unique nous assure que Telecom Egypt est prêt à déployer la technologie 5G et ses applications, ce qui souligne notre volonté de fournir les dernières technologies de communication et d'information sur le marché égyptien et de soutenir la stratégie de transformation numérique. Nous accordons notre confiance à Huawei, notre partenaire stratégique, et à son expertise dans ce domaine pour nous aider à conforter notre position de leader en fournissant les meilleures solutions technologiques à nos clients. »

Vincent Sun, CEO de Huawei Égypte, a déclaré : « Les applications de la 5G sont illimitées. La 5G représente d'énormes opportunités pour l'économie et tous les acteurs de la société : consommateurs, foyers, entreprises et collectivités. Cette technologie changera positivement notre quotidien. Nous avons présenté aujourd'hui une application en collaboration avec Telecom Egypt qui peut être utilisée dans les contextes touristique et de sécurité. Nous devons la réussite de cette application 5G grâce à notre partenariat stratégique. Et nous nous engageons à aider Telecom Egypt à réaliser l'énorme potentiel de la 5G et de ses applications. »

