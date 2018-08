Ghana : Universal Merchant Bank accordera une facilité de crédit de 10,7 millions $ à une entreprise de transformation de l’amidon

(Agence Ecofin) - L’établissement bancaire ghanéen Universal Merchant Bank (UMB) accordera via son centre d’incubation d’entreprises PPP une facilité de crédit de 10,7 millions $ à Central Sugar Company Ltd, une entreprise locale qui produit et transforme de l’amidon.

Ce financement sera utilisé pour la construction de l’usine et l’achat d’équipements et machines nécessaires à son fonctionnement. Une fois équipée, la firme Central Sugar Company produira de l’amidon qui sera ensuite commercialisé dans la région de Brong-Ahafo au Ghana.

John Awuah, directeur général de l'UMB a annoncé d’autres financements avenir en faveur de 4 autres projets sélectionnés sur un total de 22 autres présentés et examinés par le centre d’incubation de la banque.

Rappelons que cette structure d’incubation dénommée PPP a été mise en place pour apporter un soutien financier et technique aux entrepreneurs et aux firmes du secteur privé qui participent à des projets gouvernement tels que le programme « un district, une usine ».

Chamberline Moko