Une entreprise chinoise du textile s'implante en Ethiopie pour doper ses exportations internationales

(Agence Ecofin) - La société chinoise Wuxi No. 1 Cotton Textile PLC, a ouvert une filiale dans la ville de Dire Dawa en Ethiopie. L’objectif affiché par l’entreprise est de profiter de cette nouvelle plateforme pour augmenter ses exportations à l’international.

La nouvelle usine qui a coûté près de 220 millions $, est érigée sur 51 hectares de terrain et a actuellement une capacité fonctionnelle de production de 100 000 broches, sur un total prévu de 300 000 broches. Grâce à sa proximité avec la ligne ferroviaire reliant l’Ethiopie à Djibouti sur 752 km, cette usine envisage de viser les marchés européens, nord-américains et asiatiques entre autres.

Selon les autorités, cette usine de textile est annoncée pour être la plus grande du pays est-africain, et devrait générer environ 3 500 emplois dans le pays.

Grâce entre autres, à sa main-d’œuvre disponible et peu coûteuse, à une croissance robuste et à la politique d’industrialisation menée par le gouvernement, l’Ethiopie attire, depuis plusieurs années, des entreprises internationales qui s’implantent de plus en plus sur son territoire. Selon la Commission éthiopienne de l’investissement (EIC), plus de 279 entreprises industrielles chinoises ont déjà transféré une partie ou la totalité de leurs activités en Ethiopie, tandis qu’une centaine d’autres sont en cours d’implantation.

Cette stratégie devrait faciliter l’industrialisation rapide du deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, et réduire le chômage qui touche un dixième de la population, soit 11 millions de personnes.

Moutiou Adjibi Nourou

