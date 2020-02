Huawei lance officiellement l’ICT Competition en Côte d’Ivoire

(HUAWEI) - M. Diomandé Moussa, le Conseiller technique du ministre de l’Économie numérique et de la Poste (Menup) a procédé le mercredi 26 février 2020, au lancement de la finale du programme « Huawei ICT Competition ». Cette finale s'est tenue à l’École supérieure africaine des Techniques de l'information et de la communication (Esatic) en présence de 69 étudiants des 9 écoles repartis en 23 équipes.

M. Diomandé Moussa, Conseiller technique du ministre de l’Économie numérique et de la Poste a déclaré : « Nous soutenons la démarche de Huawei qui, à travers sa Responsabilité Sociale d'Entreprise a mis en place ce programme dont la mission est d'offrir l’opportunité aux jeunes Ivoiriens de renforcer leurs connaissances dans le domaine des TIC, mais aussi de favoriser la croissance d'un écosystème solide et durable. L’action de Huawei est à encourager, parce qu'elle vient en complément de la politique de formation d'une expertise nationale menée par le ministère de l’Économie numérique et de la Poste. »

M. Wang Yuanhang, le Directeur des ressources humaines de Huawei Afrique de l’Ouest a ajouté : « Nous remercions le ministère de l’Économique numérique et de la Poste pour leur soutien à la réalisation de ce projet. Nous souhaitons aux 69 finalistes d’atteindre leur niveau le plus élevé, afin d’obtenir les meilleurs résultats. »

M. Konaté Adama, le Directeur général de l'Esatic a salué la qualité du partenariat entre son établissement et Huawei en rappelant : « En quelques années, vous avez équipé, pour plus de 200 millions de Fcfa, l'Esatic. En 2019, vous nous avez créé une plateforme qui permet d'assurer la formation de nos étudiants et d'aller à la certification. Nous tenons à saluer vos nombreuses actions qui ont contribué à renforcer les capacités de nos enseignants et nos étudiants. »

Les étudiants seront récompensés le 26 mars au cours d’une cérémonie officielle par des certificats TIC, des bourses d’étude et des stages pratiques chez Huawei Côte d’Ivoire. Cette compétition fera suite à la compétition régionale en Égypte où l’équipe victorieuse représentera la Côte d’Ivoire au mois d’avril.

Par ailleurs, cette formation des étudiants ivoiriens se fait par le biais de trois modules autour de la sécurité informatique, le routage Ip et commutation, et le Wireless Local Area Network (Wlan).

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter Huawei en ligne à www.huawei.com où nous suivre sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei