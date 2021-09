Ouverture de la 3ème édition de la Huawei ICT Competition Sénégal 2021 avec le MESRI, le MENT, l’ADIE, la Sonatel et Expresso

(HUAWEI ) - La cérémonie d’ouverture de la 3ème édition de la Huawei ICT Competition Sénégal 2021 a eu lieu le vendredi 24 Septembre. Huawei ICT Competition est un concours pour favoriser l’émulation des jeunes talent dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) partout dans le monde. Lancé depuis 2015, cet évènement a pour objectif d’accroître les connaissances en TIC des étudiants et de renforcer leur intérêt pour l’‘innovation numérique.

Grâce à une participation massive des écoles et universités sénégalaises, cette compétition a déjà rencontré un franc succès lors des deux éditions précédentes. Depuis 2018, près de 3000 étudiants se sont inscrits à Huawei ICT Competition Sénégal, incluant 180 étudiants qui ont été certifiés par Huawei, et 10 qui ont reçu une bourse complète d’études en Chine offerte par l’Ambassade de Chine. Dans le contexte mondial actuel, les TIC sont plus que jamais un facteur crucial pour le développement socio-économique du continent africain, et la jeune génération l’a bien compris en étant toujours plus active dans ce secteur.

« Le Sénégal est en effet une véritable locomotive pour le développement des TIC en Afrique de l’Ouest et sur le continent. Nous souhaitons justement, par le développement des programmes comme Huawei ICT Competition, Huawei ICT Academy, Seeds for the Future, que la jeune génération soit le moteur d’une nouvelle ère digitale, pour renforcer la croissance économique et le développement du pays. » a déclaré M. Nathan LI, Directeur Général de Huawei Sénégal. Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Isaac SISSOKHO, Secrétaire Général et représentant du Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications (MENT), a souligné dans son discours l’importance des TIC : « Au Sénégal, le Gouvernement l’a positionné comme levier stratégique dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Dans ce contexte, le programme ICT Compétition initié par Huawei depuis 2015 est un bel exemple de promotion de l’Education, de l’apprentissage et du développement par le concours, permettant ainsi de développer de nouveaux talents, d’améliorer les capacités pratiques des étudiants et la compétitivité de l’emploi. »

« En plus du soutien des deux ministères parrains que sont le MESRI et le MENT, la 3ème édition de la Huawei ICT Competition Sénégal a été rendue possible grâce à d’autres partenariats privilégiés comme l’ADIE, la SONATEL et l’EXPRESSO, qui vont chacun offrir 5 stages aux lauréats du concours, ces engagements entrent non seulement dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), mais aussi dans la vision du SN2025. » a adressé M. Nathan LI aux médias après la cérémonie. En renforçant la coopération entre les écoles et les entreprises, Huawei vise à aligner les talents académiques les plus prometteurs avec et les secteurs industriels, grâce notamment au contenu des cours et des qualifications professionnelles, aux structures d’enseignement et aux processus de production, ainsi que par le développement des talents et leur intégration sur le marché du travail. D’après M. Salif GAYE, Directeur de l’Innovation, de la Valorisation, de la Propriété Intellectuelle et du Transfert Technologique et représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) « cette Compétition de Huawei est une innovation dans le monde de l’enseignement supérieur. En effet, Huawei ICT compétition et Seeds for the Future montrent le talent de nos étudiants dans le domaine des TIC mais aussi la qualité de l’enseignement dans nos institutions d’enseignement supérieur. »

Présent au Sénégal depuis 2005, Huawei est un acteur actif dans la formation des jeunes générations aux TIC comme l’illustre le programme Huawei ICT Academy et Huawei ICT Competition.