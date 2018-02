Egypte : ADM et Cargill annoncent la création d’une joint-venture dans la transformation du soja

(Agence Ecofin) - Les négociants américains de matières premières agricoles Archer Daniels Midland (ADM) et Cargill, ont passé un accord afin de former une joint-venture 50/50 dans le soja. C’est ce qu’indique ADM dans un communiqué publié hier.

Cette nouvelle entité dont le lancement est prévu pour mi-2018, détiendra et pilotera les activités de l’usine de trituration de soja de la National Vegetable Oil Company, basée dans la ville de Borg El Arab, au Sud-Ouest d’Alexandrie.

Ladite installation connait depuis 2015 des travaux d’expansion de sa capacité journalière de traitement de 3 000 tonnes à 6 000 tonnes de soja pour un coût estimé à 100 millions $.

Hormis ce volet, la société gèrera de nombreuses activités commerciales et fonctionnelles comme la fourniture de matières premières à l’usine par le biais d’une firme indépendante de marchandisation basée en Suisse.

La transaction pour un montant non rendu public, reste sujette à l'approbation des autorités de régulation concernées.

Elle répond à l’objectif de renforcer les positions des deux groupes, afin de mieux tirer profit d’un marché égyptien où la demande pour l’huile et la farine de soja est en plein boom.

« L’Egypte est un important marché où la demande d’huile et de farine de soja de haute qualité surpasse celle du reste du monde.», explique John Grossmann, président Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) des activités de trituration des oléagineux de ADM.

Basé à Decatur, dans l'Etat de l'Illinois, ADM exploite le plus important réseau de collecte et de transport des produits issus de l'agriculture au monde.

De son coté, Cargill est implanté à Minneapolis, opère dans l’alimentation et l’agriculture et emploie plus de 160 000 personnes dans 67 pays du monde. Son revenu global s’est chiffré à 109,7 milliards $ en 2017.

Espoir Olodo