Tunisie: Telnet se lance dans la fabrication de drones en collaboration avec FUJI-IMVAC

(Agence Ecofin) - Le groupe tunisien Telnet, spécialisé dans l’ingénierie logicielle et hardware, l’intégration réseaux et télécoms, a signé le 25 avril 2018 un accord de partenariat avec la société FUJI-IMVAC pour la fabrication de drones. Au-delà de la production de ces équipements, le groupe japonais va également fournir à Telnet son expertise dans la formation. Il lui transférera ses connaissances technologiques et assurera également le marketing des drones.

Après FUJI-IMVAC, Telnet a signé un second accord de partenariat avec le groupe saoudo-japonais Middle East Fiber Cable Manufacturing Co. (MEFC). L’entreprise qui se revendique leader dans la fabrication de câbles à fibres optiques et fournisseur de solutions pour les secteurs des télécommunications et de l'industrie, sur les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, va partager son expertise dans le domaine avec le groupe tunisien.

Les différents accords de Telnet, avec FUJI-IMVAC et MEFC ont été paraphés à Sfax, en Tunisie, durant le séminaire organisé par le groupe sur le thème: « L’espace : nouvel horizon pour l'entrepreneuriat ». La rencontre qui s’achève ce 26 avril 2018, bénéficie du soutien de la Technopole de Sfax, du bureau régional de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et des entreprises de l’AEROSPACE VALLEY de Toulouse. Son objectif est de stimuler l’entrepreneuriat dans le secteur spatial.

De nombreux chercheurs et experts internationaux du domaine spatial y prennent part. Durant les deux jours de séminaire, les discussions ont porté sur l'écosystème et la formation, l'observation de la terre par satellite, les potentialités de financement et de coopération autour des activités spatiales, l'observation de la terre par drone, les caractéristiques techniques des drones.