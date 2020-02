Huawei se veut un partenaire stratégique du Cameroun dans la promotion de son économie numérique et de ses talents TIC

(HUAWEI ) - Huawei et le Cameroun ont convenu de renforcer leur coopération sur la promotion des talents dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). M. Du Yin, le CEO Huawei Cameroun, a rencontré Joseph Dion Ngute, le Premier Ministre camerounais, pour un échange de vues sur les moyens de mieux promouvoir la transformation numérique de l'industrie camerounaise.

A cette occasion, M. Du Yin a présenté les résultats du développement de Huawei dans le pays à travers le suivi de l’« Accord Partenariat Stratégique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication » signé en marge du Sommet du Forum sino-africain le 3 septembre 2018 à Pékin. Il a également mis en avant les différents programmes non lucratifs du transfert de savoir-faire et des compétences en TIC à la jeunesse camerounaise tels que : « Seeds for the Future », « Cameroun Huawei ICT Academy » et « Cameroun Huawei ICT Competition ».

Par ailleurs, les deux parties ont pu échanger sur les fruits de la coopération autour des projets câbles sous-marins et les réseaux du Backbone transmission par fibre optique mis en place avec CAMTEL, l’électrification rurale par l’énergie solaire.

Durant cet échange, M. Joseph Dion Ngute, le Premier Ministre camerounais a déclaré : « La contribution de Huawei dans le domaine de construction des infrastructures TIC dans le pays est très importante. En tant que partenaire stratégique de notre économie numérique, Huawei assume pleinement sa responsabilité citoyenne au Cameroun en formant notre jeunesse dans les 4 universités du pays. »

À propos de Huawei

