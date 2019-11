Le Cameroun établit 29 normes d’application obligatoire dans le secteur agroalimentaire

(Agence Ecofin) - Depuis le 10 novembre dernier, l’Agence des normes et de la qualité (Anor) du Cameroun fait appliquer de façon obligatoire 29 normes pour les produits agroalimentaires, rapporte Investir au Cameroun.

Dans le détail, ces normes concernent : les releveurs de goût, la farine comestible de manioc, la farine complète de maïs, la farine de mil chandelles, le maïs en grains entiers surgelés, les matières protéiques végétales, la semoule et la farine de blé dur, le couscous, le gari, un mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre, les crevettes surgelées, le saumon en conserve, le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé, la pâte de soja fermeté, la pâte de soja fermenté au piment fort, etc.

L’Anor indique qu’elle participera dorénavant au contrôle sur le marché accompagné des administrations concernées. « Toute entreprise ne s’arrimant pas à ces normes risque le retrait de ses produits sur le marché », menace l’Agence.

Pour une meilleure imprégnation de ces normes et pour sensibiliser tous les opérateurs de ce secteur, le Groupement inter-patronal (Gicam) propose un travail de collaboration avec l’Anor par des ateliers ou séminaires pour ses membres. Sans oublier des interventions lors des accompagnements des entrepreneurs et porteurs de projets.

SA