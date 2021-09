Huawei Connect 2021 : innover sans cesse pour accélérer la numérisation

( HUAWEI ) - La conférence Huawei Connect 2021, événement phare organisé chaque année par le Groupe, se tient du 23 au 25 septembre, en ligne. Eric Xu, Président tournant de Huawei, a ouvert l'événement à travers un discours intitulé "Innover sans cesse pour accélérer la numérisation".

Placé cette année sous la thématique "Dive into Digital", l’événement devrait au total comporter 4 discours-programmes, 5 sommets et 66 sessions, animés par plus de 200 intervenants. Parmi ces derniers, des visionnaires du secteur - chefs d'entreprise, experts en technologie de pointe...

Huawei Connect 2021 est diffusé en direct et dans 11 langues sur le site internet du Groupe, et comprend des expositions en ligne, visites à distance des salles d'exposition et débats ouverts, qui permettent une interaction fluide.

Selon Eric Xu : "Pour que la technologie numérique soit vecteur de développement et de croissance, nous devons continuer à innover et à créer de la valeur. Le cloud, l'IA et les réseaux sont trois technologies numériques essentielles. Si nous espérons atteindre des objectifs ambitieux en matière de numérisation, l'innovation permanente restera toujours la clé. Alors innovons sans relâche, pour un avenir meilleur."

Le dirigeant a par la suite évoqué la volonté de Huawei de soutenir le développement de solutions à faible émission de carbone, à travers trois initiatives clés :

Investir et innover dans les technologies d'économie d'énergie ;

Investir dans des innovations qui promeuvent l'énergie propre et la digitalisation de l'énergie traditionnelle ;

Fournir des technologies numériques pour aider tous les secteurs à se digitaliser, en émettant peu de carbone.

Parmi les clients et partenaires présents figuraient entre autres Christophe Ozer, responsable d'Orange Cloud (Orange Flexible Engine) APAC ; Wu Qiang, vice-président de Tianjin Port Holdings ; Chen Haining, Directeur général du département informatique de Shanghai Pudong Development Bank ; et Jiang Chuanrong, Président de Shanghai Mirror Pictures.

