Des gestionnaires de fonds pesant 2 000 milliards $ appellent les cimentiers à réduire leurs émissions

(Agence Ecofin) - Des fonds européens, gérant un portefeuille d’environ 2 000 milliards $ d’actifs, ont appelé les compagnies cimentières à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, avertissant qu’autrement, leur business model pourrait être remis en cause.

« Le secteur cimentier a besoin de réduire de manière drastique sa contribution au changement climatique. Il s’agit d’un enjeu stratégique pour le secteur », a affirmé Stephanie Pfeifer, la directrice exécutive de l’Institutional Investors Group on Climate Change, un regroupement de plus de 170 fonds de pension et gestionnaires d'actifs, européens principalement, engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L’organisation a écrit aux plus grandes compagnies cimentières du globe afin de leur demande de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. En effet, l’industrie cimentière émet 7% du CO 2 mondial. Si elle était un pays, elle serait la troisième plus grosse émettrice, après les Etats-Unis et la Chine.

« Les entreprises de matériaux de construction encourent à terme un risque de désinvestissement et de difficulté d’accès aux capitaux si elles ne réagissent pas, car un nombre de plus en plus important d’investisseurs exclut les secteurs les plus émetteurs de leurs portefeuilles d’actifs », a affirmé Vincent Kaufmann, le directeur exécutif d’Ethos Foundation, un groupe de fonds de pension suisses signataires de la lettre.

Gwladys Johnson Akinocho