La Chine investira près de 2,3 milliards $ pour développer des projets industriels en Ethiopie

(Agence Ecofin) - Les entreprises chinoises investiront près de 2,3 milliards $ en Ethiopie pour développer des projets industriels. C’est ce qu’a indiqué l’International Trade Center (ITC), dans un communiqué publié sur son site, la semaine dernière.

D’après l’institution, les investissements seront réalisés dans le cadre de plusieurs accords signés entre la Commission éthiopienne des investissements (EIC) et des entreprises chinoises, en marge du deuxième Belt and Road Forum des 26 et 27 avril derniers.

Lesdits accords permettront d’implanter une grande usine de fabrication et d’exportation de papier dans la ville d’Asosa pour un investissement de près de 2 milliards $. La structure devrait employer directement plus de 3000 personnes, pour une production de 1 million de tonnes de papiers par an.

Près de 75 millions $ devraient être investis dans la construction d’une usine pharmaceutique de fabrication de pansements médicaux à destination du marché local et international.

Enfin, un dernier investissement de 216 millions $ devrait servir à créer un parc industriel de transformation du bétail, qui devrait drainer environ 3 milliards $ d’investissements directs étrangers supplémentaires.

L’ITC qui a facilité la conclusion de ces accords indique que ces derniers entrent dans le cadre de l'initiative du Partenariat pour l'investissement et la croissance en Afrique (PIGA). Ce dernier vise à permettre à l'Ethiopie et d’autres pays africains de « stimuler la croissance et de créer des emplois en attirant des investissements chinois dans les secteurs de l'industrie légère et de la transformation des produits agricoles ».

Moutiou Adjibi Nourou