Le Botswana choisit Tlou Energy pour ériger une centrale électrique de 100 MW alimentée au méthane de houille

(Agence Ecofin) - Au Botswana, Tlou Energy a été choisi comme soumissionnaire privilégié pour le développement d'une centrale électrique alimentée au méthane de houille, dont la production atteindra progressivement 100 MW. L’annonce a été faite par la presse locale, lundi.

Une annonce qui fait suite à la soumission en octobre 2018 d’une offre pour la construction et l’exploitation du site.

« La proposition que nous avons soumise était très concurrentielle et nous nous réjouissons de cette décision du gouvernement […] La société va maintenant faire avancer les travaux sur le terrain pour trouver une solution Gas-to-power qui puisse apporter des avantages importants au pays et à nos actionnaires. J'ai hâte de mettre à jour le marché au fur et à mesure que nous continuerons à développer le projet », a commenté, ravi, Tony Gilby (photo), directeur général de Tlou.

Ce projet est prévu pour démarrer par une capacité initiale de 10 MW, pour laquelle plusieurs formalités en amont ont déjà été remplies.

Tlou exploite le projet Lesedi au Botswana, qui comprend quatre permis de prospection de charbon et de méthane de houille ainsi qu’un permis d'exploitation minière. Cette dernière zone comprend des puits pilotes où Tlou brûlait du gaz avant le début de ses programmes de forage. Tlou possède également le projet Mamba, adjacent à Lesedi, qui comprend cinq mines de charbon et de méthane de houille couvrant environ 4 500 km2. Plus tôt cette année, le gouvernement du Botswana lui a accordé un nouveau permis de prospection du combustible.

Olivier de Souza