Coca-Cola renonce à la refranchisation de Coca-Cola Beverages Africa

(Agence Ecofin) - Coca-Cola Company, premier fabricant mondial de boissons non alcoolisées, a mis hier un terme à son plan de refranchisation de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), premier embouteilleur africain, rapporte Reuters.

Ce projet annoncé en 2016 entrait dans le cadre de la stratégie du groupe visant à céder ses actifs dans la fabrication et la distribution afin de se concentrer sur son cœur de métier et booster ses marges.

« Tout en restant déterminé à mener un processus de refranchisation, nous pensons qu’il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes que Coca-Cola continue à détenir et mener les opérations de CCBA », indique la société dans un communiqué.

Le groupe d’Atlanta envisageait comme potentiels repreneurs, Coca-Cola European Partners (CCEP), le premier embouteilleur Coca-Cola indépendant au monde et Coca-Cola Hellenic Bottling Company, le deuxième embouteilleur mondial Coca-Cola.

Pour rappel, CCBA a été constitué en 2016 grâce au regroupement des activités dans l’embouteillage de boissons non alcoolisées et prêtes à boire sur le continent africain de SABMiller, Coca-Cola et Gustche Family Investments.

Sur le premier trimestre 2019, Coca-Cola Company a réalisé un revenu net de 8 milliards $.

Espoir Olodo