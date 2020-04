Huawei présente ses dernières solutions lors de l’IT DAY

(HUAWEI ) - Du secteur tertiaire aux secteurs primaire et secondaire, la transformation numérique des entreprises s'accélère. Elle est inévitable, et les entreprises s’adaptant au mieux à cette donne pourront s'intégrer au monde intelligent. Au cours des 3 à 5 prochaines années, Huawei prévoit de rationaliser la connectivité des informations et de mettre en œuvre des capacités orientées services dans divers domaines.

Dans cette optique, Huawei a organisé le lundi 20 avril, le webinaire « IT Day » afin de présenter les dernières tendances en matière de technologies et d’innovation. En ouverture de cette conférence, M. Cao Jibin, Président de Huawei Northern Africa a déclaré : « Il est opportun d'apprendre et d'échanger autour d'idées novatrices aux côtés d'experts qui sont pleinement mobilisés à partager leurs expériences autour de l'utilisation technologique en réponse au développement rapide de l'infrastructure informatique. En cette période difficile, nous serons plus forts ensemble. »

Parmi les produits présentés : OceanStor Dorado V6, un système de stockage flash permettant la gestion intelligente du cycle de vie, de l'approvisionnement en ressources à la localisation des pannes. Cette solution prend entièrement en charge l'architecture intelligente et élastique pour construire un système d'exploitation et de maintenance (O&M) intelligent à la pointe du secteur. Les systèmes de stockage tout-flash stockage100% flash Huawei OceanStor Dorado V6 répondent aux besoins de stockage de grandes bases de données, en particulier dans les secteurs des transporteurs, de la finance, de l'administration et de la fabrication.

Autre dernier produit : Huawei SmartLi UPS dont la numérisation garantit une extrême fiabilité. L'appareil utilise les éléments de batterie les plus sûrs de l'industrie. Le système d'alimentation sans interruption (ASI), le réseau de batteries et le bloc de batteries forment un système de gestion à trois couches afin d'éliminer les angles morts perçus. SmartLi possède un module unique de contrôle de l'équilibrage du courant intégré qui permet d'obtenir une conception de tolérance aux pannes au niveau du module de batterie et d'éliminer les points de défaillance uniques.

Autant de produits qui ont été recommandés par les partenaires et les clients pour leurs performances, leur très grande capacité en termes de vitesse et durée de vie afin de répondre aux besoins des utilisateurs.