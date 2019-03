Côte d’Ivoire : MSC lance une solution intégrée facilitant le transport de la noix de cajou de la zone de production à la destination finale

(MSC) - Mediterranean Shipping Company (MSC), un des leader mondial du transport de conteneurs international, et sa filiale logistique MEDLOG, viennent de lancer une solution logistique intégrée de transport de la noix de cajou en Côte d’Ivoire.

Dénommée ZERO STRESS SOLUTION, cette solution permet le transport de la noix de cajou depuis la zone de production, c’est-à-dire bord champ, jusqu’à la destination finale. Ceci, en passant par l’entreposage, l’acheminement dans les deux ports d’Abidjan et de San Pedro, et enfin, le transport maritime.

Selon MSC, cette « innovation majeure pour la campagne de cajou actuellement en cours », vise à permettre aux clients d’assurer, en toute sérénité et sécurité, le transport de leurs cargaisons, en bénéficiant de son expertise et de son savoir- faire, ainsi que de celle de sa filiale MEDLOG.

« Nous avons les capacités en terme de structure, nous avons la disponibilité plus que suffisante en terme d’équipements et de conteneurs. Et avec le partenariat avec MEDLOG, nous avons la capacité d’accompagner les producteurs dans tous les aspects du transport et du transit », déclaré le Directeur général de MSC Côte d’Ivoire, Fabio Politi, lors de la conférence de presse de présentation du service ZERO STRESS SOLUTION, le 19 mars 2019 à Abidjan.

Pour sa part, le représentant du Directeur général de MEDLOG, Guillaume Fotiénhoro, a assuré que l’expertise de sa structure en matière de logistique des conteneurs dans le secteur maritime et dans l’ensemble des activités de transit n’était plus à démontrer. Un savoir-faire permettant ainsi à MEDLOG de « gérer l’ensemble des opérations liées à la gestion des produits agricoles et particulièrement de la noix de cajou, et d’en assurer leur acheminement vers les deux ports de Côte d’Ivoire ».

Avec plus de 40 agences en Afrique, MSC fournit également un réseau intégré de transport maritime, ferroviaire et routier couvrant le monde entier. En Côte d’Ivoire, MSC est un leader du transport maritime.