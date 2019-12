Soudan : la firme agroalimentaire Elnefeidi bénéficie d’un soutien de 60 millions $ de la BAD

(Agence Ecofin) - Au Soudan, la firme agroalimentaire Elnefeidi Group Holding recevra un prêt de 60 millions $ de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer son plan d’extension. L’institution financière a entériné le décaissement de l’enveloppe en faveur de l’entreprise hier.

Plus concrètement, cette somme devrait permettre à Elnefeidi d’accroître sa productivité agricole et d’améliorer ses infrastructures de transformation et de distribution couvrant plusieurs pays en Afrique de l’Est, du Nord et Centrale. En outre, la compagnie devrait développer grâce à ce soutien financier, ses capacités d’exportation de volaille et de viande de bœuf contribuant ainsi à la création de valeur ajoutée dans l’industrie.

Pour rappel, Elnefeidi a été fondée en 1934 et emploie plus de 1 800 personnes. Au Soudan, l’agriculture compte pour 10 % du PIB et fournit des revenus pour 80 % de la population.

