Ethiopie : le groupe industriel indien Trident compte investir jusqu’à 200 millions $ dans une usine de production de papier copieur

(Agence Ecofin) - Le groupe industriel indien Trident Group Limited a annoncé son intention d’investir entre 100 et 200 millions $ pour la construction d’une usine de production de papier copieur en Ethiopie.

Dans une déclaration faite à la presse éthiopienne, le directeur général du groupe Trident, Navel Jindal, a fait savoir que le papier qui sera produit dans cette usine sera respectueux de l'environnement.

« La société produit du papier respectueux de l'environnement à partir de résidus agricoles, gère les ressources non utilisées et les récoltes pluviales afin de passer à la fabrication écologique pour un environnement propre », a déclaré Navel Jindal.

Ajoutant que « ce papier copieur et à lettres, respectueux de l'environnement, permet d'économiser plus de 1,5 million d'arbres par an, utilisés pour la fabrication du papier ».

Le directeur général du groupe Trident a toutefois fait remarquer que la consommation de papier par habitant en Ethiopie reste faible. « La consommation de papier du pays est de 2,5 kilogrammes par an, contre une moyenne mondiale de 55 kilogrammes par an », a-t-il indiqué.

Notons que le groupe Trident est un conglomérat d’entreprises basé à Ludhiana, dans l’Etat du Pendjab, en Inde. Pesant près d'un milliard $, le groupe opère dans cinq secteurs d’activité : le fil, le textile, le papier, les produits chimiques et l’énergie.