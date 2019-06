Burkina Faso : CIMBURKINA double sa capacité de production en s’offrant un deuxième broyeur

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, CIMBURKINA, la filiale de l’allemand Heidelberg Cement vient de doubler sa capacité de production. L’entreprise a procédé à la mise en service de son deuxième broyeur qui lui permet désormais de produire 2 millions de tonnes de ciment par an.

La ligne de production sera alimentée grâce à un nouveau silo de calcaire de 2 000 tonnes. Une nouvelle ensacheuse de 120 tonnes par heure de capacité a également été ajoutée aux équipements.

« Le broyeur de 150 tonnes par heure identique au premier assure pour de longues années, la disponibilité des produits sur le marché national. Nous pouvons assurer à notre clientèle, une rapidité et une qualité de livraison ainsi que des services compétitifs.», a affirmé François Sangline, le directeur général de CIMBURKINA. L’achat de ces nouveaux équipements a coûté 15 milliards de francs CFA, soit plus de 25,6 millions $.

Entre 2016 et 2017, la demande en ciment a augmenté de 23,7% dans le pays et cette croissance se poursuit. Le Burkina Faso consomme actuellement 2,5 millions de tonnes de ciment par an pour une production locale de 6 millions $ par l’ensemble des cimenteries implantées.

Gwladys Johnson Akinocho