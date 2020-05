Huawei s’oppose aux modifications de la règle sur les produits étrangers directs, apportées par le ministère américain du commerce

(HUAWEI) - Huawei s'oppose catégoriquement aux modifications apportées par le ministère américain du commerce à la règle sur les produits étrangers directs, modifications qui visent spécifiquement Huawei.

Le gouvernement américain a ajouté Huawei à la liste des entités le 16 mai 2019 sans justification. Depuis cette date, et malgré le fait qu'un certain nombre d'éléments industriels et technologiques clés aient été rendus indisponibles, nous sommes restés fidèles à notre engagement de respecter toutes les règles et réglementations du gouvernement américain. Dans le même temps, nous avons rempli nos obligations contractuelles envers nos clients et nos fournisseurs, et nous avons survécu et progressé contre toute attente. Néanmoins, dans sa poursuite acharnée pour resserrer sa mainmise sur notre entreprise, le gouvernement américain a décidé d'aller de l'avant et d'ignorer complètement les préoccupations de nombreuses entreprises et associations industrielles. Cette décision est arbitraire et pernicieuse, et menace de saper toute l'industrie dans le monde entier. Cette nouvelle règle aura un impact sur l'expansion, la maintenance et l'exploitation continue de réseaux d'une valeur de centaines de milliards de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays.

Elle aura également un impact sur les services de communication pour les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les produits et services de Huawei dans le monde. Pour s'attaquer à une entreprise leader d'un autre pays, le gouvernement américain a délibérément tourné le dos aux intérêts des clients et des consommateurs de Huawei. Cela va à l'encontre de l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle il est motivé par la sécurité des réseaux.

Cette décision du gouvernement américain ne concerne pas seulement Huawei. Elle aura de graves répercussions sur un grand nombre d'industries mondiales. À long terme, elle portera atteinte à la confiance et à la collaboration au sein de l'industrie mondiale des semi-conducteurs dont dépendent de nombreuses industries, ce qui augmentera les conflits et les pertes au sein de ces industries.

Les États-Unis s'appuient sur leur force technologique pour écraser les entreprises situées hors de leurs frontières. Cela ne fera que saper la confiance des entreprises internationales dans la technologie et les chaînes d'approvisionnement américaines. En fin de compte, cela portera préjudice aux intérêts américains.

Huawei entreprend un examen complet de cette nouvelle règle. Nous pensons que nos activités en seront inévitablement affectées. Nous ferons tout notre possible pour trouver une solution. Nous espérons que nos clients et fournisseurs continueront à nous soutenir et à minimiser l'impact de cette règle discriminatoire.