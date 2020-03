Huawei et Deloitte collaborent sur un livre blanc relatif à la lutte contre la COVID-19 avec la 5G

(HUAWEI) - En collaboration avec Huawei, Deloitte a publié un nouveau livre blanc examinant comment les principales caractéristiques de la 5G peuvent être mises en synergie avec d'autres technologies afin d'améliorer l'efficacité de la prévention et du traitement des pandémies, ainsi que de favoriser la transformation numérique des systèmes de santé en réponse aux urgences publiques majeures.Intitulé « Combating COVID-19with 5G : Opportunities to improve public health systems », ce livre blanc analyse des exemples de contrôle et de traitement de COVID-19 en Chine afin de déterminer les besoins en données des différentes parties prenantes en cas d'urgence publique majeure. En plus de présenter ces constats, le rapport examine comment les caractéristiques clés de la 5G – telles que la connexion à haut débit, les grands réseaux de points de connexion, la faible latence et la large bande passante des données – peuvent entrer en synergie avec les technologies de données volumineuses, d'IA et de cloud pour renforcer les efforts de prévention des pandémies. Ces caractéristiques peuvent permettre de résoudre les problèmes de transmission de données pendant une épidémie, ainsi que d'ouvrir des possibilités d'idées et de méthodes de traitement nouvelles.

Parmi ses conclusions, le livre blanc relève que l'efficacité de la communication et de l'échange de données a été essentielle pour le dépistage des personnes infectées et la lutte contre l'épidémie. Une infrastructure de réseau mobile robuste comme la 5G permet également une surveillance et un diagnostic à distance en continu pendant les transferts de patients, et prend en charge l'imagerie thermique pour la surveillance de la contagion. Le soutien des plateformes de surveillance des pandémies, des centres de commandement des catastrophes naturelles et des consultations médicales à distance sont trois applications supplémentaires de la 5G dont on peut tirer parti après la montée rapide du COVID-19.

Au final, les systèmes de santé ayant accès à la connectivité 5G ont bénéficié d'une amélioration des temps de réponse, du suivi des patients, de la collecte et de l'analyse des données, de la collaboration à distance et de l'allocation des ressources. Il s'agit d'un exemple pour la création de plateformes d'intervention d'urgence publiques numérisées, reposant sur des données et basées sur le cloud.

Le livre blanc indique que le succès des applications de la 5G dans le domaine de la santé publique pourrait inspirer les entreprises d'autres secteurs à tirer parti de la popularité de la 5G et à explorer de nouvelles applications de cette technologie dans la gestion intelligente des villes. Par exemple, l'affectation de ressources manufacturières à la protection de l'environnement et à la maintenance des systèmes de transport.

Huawei mène l'expansion de la 5G au Moyen-Orient dans le cadre de la première vague de déploiements dans le monde, et se concentre sur l'industrie verticale, l'écosystème et le développement des talents de la 5G en 2020.